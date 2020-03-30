РИАМО - 30 мар. В понедельник для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье использовали более 510 единиц техники и привлекли более 1 тысячи дорожных рабочих, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Проведена очистка и обработка около 4 тысяч километров региональных дорог, 322 километров тротуаров и около 2,6 тысячи автобусных остановок. Учитывая погодные условия, на дежурстве находится более 450 единиц спецтехники, готовых выйти на обработку дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для уборки снега использовали свыше 510 единиц техники и привлекли более 1 тысячи дорожных рабочих.

Наибольшее количество снега выпало на севере Подмосковья: в городских округах Шаховская, Лотошино, Дмитровском городском округе, Талдомском городском округе.

Ночью с 30 на 31 марта на территории области прогнозируется интенсивное выпадение осадков в виде снега и понижение температуры до минус 8 градусов.

На территории Подмосковья и Москвы до 1 апреля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, до 31 марта — из-за гололедицы.

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