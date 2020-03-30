Как безработным получить доплаты в связи с коронавирусом в Москве и Подмосковье

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Право на доплату в Москве и в Подмосковье имеют следующие группы жителей:

- граждане, которые были признаны безработными в соответствии с законодательством и состоящие на учете в службах занятости Москвы или Московской области (для Москвы – по состоянию на 31 марта 2020 года);

- граждане, ставшие безработными в период самоизоляции или в течение 30 календарных дней после его окончания (доплата назначается со дня увольнения, но не раньше, чем 1 апреля);

- граждане, направленные службой занятости на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, не переведенные на дистанционную форму (компенсация выплачивается плюсом к стипендии);

- граждане, направленные службой занятости на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, переведенные на дистанционную форму обучения;

- граждане, завершившие профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование после 5 марта 2020 года, но не трудоустроившиеся и обратившиеся в службу занятости для регистрации в качестве безработного (уточнения о порядке такой регистрации можно получить онлайн на сайте Центра занятости населения Москвы, по телефону горячей линии по вопросам труда и занятости 8 (498) 602-06-99 Подмосковья или в Центрах занятости населения Московской области, телефоны подмосковных ЦЗН можно найти здесь).

Обязательным условием для уволенных или сокращенных из-за прекращения деятельности граждан является наличие трудового стажа в 60 календарных дней в 2020 году. При этом причиной увольнения не должно быть нарушение трудовой дисциплины или иные виновные действия.

Доплаты положены только людям, постоянно зарегистрированным по месту жительства в Московской области, поясняется на официальном сайте Министерства социального развития Московской области. По Москве подобных разъяснений пока нет, но скорее всего, доплаты будут начислять только москвичам.

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