Как безработным получить доплаты в связи с коронавирусом в Москве и Подмосковье

Размер и сроки выплат
Начисление доплаты безработным в Москве регулируется Указом мэра Москвы от 29.03.2020 №34-УМ, в Подмосковье – Постановлением губернатора Московской области от 29.03.2020 №162-ПГ.
В Москве получающие пособие по безработице или выплаты в рамках дополнительной поддержки безработных, получат такую сумму, чтобы общий размер выплат составлял 19 500 рублей.
В Подмосковье общий размер выплат безработному должен составлять 15 тысяч рублей.
Начислять деньги будут с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.
Кто может получить доплату
Право на доплату в Москве и в Подмосковье имеют следующие группы жителей:
- граждане, которые были признаны безработными в соответствии с законодательством и состоящие на учете в службах занятости Москвы или Московской области (для Москвы – по состоянию на 31 марта 2020 года);
- граждане, ставшие безработными в период самоизоляции или в течение 30 календарных дней после его окончания (доплата назначается со дня увольнения, но не раньше, чем 1 апреля);
- граждане, направленные службой занятости на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, не переведенные на дистанционную форму (компенсация выплачивается плюсом к стипендии);
- граждане, направленные службой занятости на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, переведенные на дистанционную форму обучения;
- граждане, завершившие профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование после 5 марта 2020 года, но не трудоустроившиеся и обратившиеся в службу занятости для регистрации в качестве безработного (уточнения о порядке такой регистрации можно получить онлайн на сайте Центра занятости населения Москвы, по телефону горячей линии по вопросам труда и занятости 8 (498) 602-06-99 Подмосковья или в Центрах занятости населения Московской области, телефоны подмосковных ЦЗН можно найти здесь).
Обязательным условием для уволенных или сокращенных из-за прекращения деятельности граждан является наличие трудового стажа в 60 календарных дней в 2020 году. При этом причиной увольнения не должно быть нарушение трудовой дисциплины или иные виновные действия.
Доплаты положены только людям, постоянно зарегистрированным по месту жительства в Московской области, поясняется на официальном сайте Министерства социального развития Московской области. По Москве подобных разъяснений пока нет, но скорее всего, доплаты будут начислять только москвичам.
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Куда обращаться за доплатой
Гражданам, которые уже состоят на учете в центре занятости по состоянию на 29 марта (для Подмосковья) и на 31 марта (для Москвы), никуда обращаться не надо, деньги будут начислены без подачи заявления.
Москвичам, потерявшим работу во время режима самоизоляции и не состоящим на учете, нужно будет обратиться на официальный сайт московского Центра занятости населения «Моя работа». 26 марта на официальном сайте МЦЗН появилась информация, что услуги будут оказываться дистанционно начиная с 6 апреля 2020 года. В частности, можно будет зарегистрироваться в качестве безработного, прикрепив копии необходимых документов. Нужно ли будет являться в центр занятости очно, не уточняется, на текущий момент телефон горячей линии 8 (495) 705-75-75 не отвечает, уведомляя жителей, что все услуги переведены в онлайн-формат.
Жителям Подмосковья в этом же случае надо будет подготовить комплект документов и отправить копии по электронной почте в центр занятости своего муниципального образования, разъясняется в сообщении Министерства социального развития Московской области. Контакты ЦЗН Московской области можно найти тут. Специалисты все проверят и назначат дату для посещения центра занятости с оригиналами документов. Принимать жителей будут по предварительной записи, для этого нужно позвонить по телефону конкретного центра.
Необходимые документы
Список документов для безработных следующий:
- паспорт;
- трудовая книжка, диплом, аттестат или иные документы об образовании;
- справка о среднемесячном заработке за последние три месяца (по форме службы занятости) по последнему месту работы (берется в последнем месте работы, не касается ИП, прекративших деятельность в 2020 году).
Возможно, также понадобится указать реквизиты счета для получения пособия.
Расчет других социальных выплат
Согласно соответствующему указу мэра Москвы и постановлению губернатора Московской области, выплачиваемая компенсация не учитывается при исчислении подушевого дохода гражданина или семьи для получения прав на социальную поддержку, например, субсидий на оплату ЖКУ, доплат к пенсиям и т.п.
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