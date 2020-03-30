РИАМО – 30 мар. МКБ проанализировал траты россиян в преддверии нерабочей недели и выяснил, чем жители собрались заниматься на карантине, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Гречкой и лекарствами жители России, судя по их покупкам, уже запаслись - траты в супермаркетах и аптеках находятся в пределах среднедневных расходов в марте», - отмечается в сообщении.

Основные покупки россияне совершали накануне вынужденного отдыха - 27 марта. Анализ поступлений безналичной выручки в магазины с эквайрингом от МКБ показал, что наибольший рост трат был связан не с товарами первой необходимости.

Так, неделю обязательного карантина многие россияне решили посвятить ремонту. Общее количество покупок лаков и красок в минувшую пятницу вдвое превысило среднедневной показатель марта. Часть граждан ремонт решили провести на дачах – количество покупок пиломатериалов 27 марта выросло в 1,5 раза.

Спортсмены, столкнувшиеся с закрытием фитнес-центров и спортклубов, увеличили расходы на покупку спортивных товаров. Соответствующий показатель превысил в 1,7 раза среднедневной показатель марта.

Количество покупок в магазинах игрушек и магазинах парфюмерии сравнимо с тратами на 8 Марта.

Также выяснилось, что количество транзакций на покупку алкоголя 27 марта в 1,3 раза превысило средний показатель марта, при этом даже праздничные дни в честь 8 Марта показывали меньшее количество операций.

Часть россиян, несмотря на объявленную нерабочую неделю, решила поработать удаленно и с комфортом. Количество оплат офисной мебели (столов и стульев) 27 марта в 2,1 раза превысило среднедневной показатель марта.