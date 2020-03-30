РИАМО - 30 мар. В подмосковном Королеве организаторы нарушили порядок в проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту помещений, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

Ранее в антимонопольное ведомство обратилась компания «Медикал Сервис» с жалобой на действия комиссии по осуществлению закупок «Управления материально-технического обеспечения» и муниципального казенного учреждения «Муниципальный заказ».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали обществу в допуске к участию в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Медикал Сервис» обоснованной», - говорится в сообщении.

Также антимонопольное ведомство постановило устранить нарушения.