РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мар. Продолжается масштабная модернизация Щелковских очистных сооружений, куда поступают стоки и из других муниципалитетов, ход реконструкции на личном контроле держит министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Сейчас на площадке задействовано 70 единиц техники и 50 рабочих. Проведены все необходимые подготовительные работы, обустроены подъездные пути, разрабатываются котлованы под сооружения будущих комплексов очистки. В конце апреля подрядчик планирует приступить к бетонированию оснований и фундаментов», - говорится в сообщении.

Завершить реконструкцию планируется за четыре года. Работы пройдут в три этапа - это необходимо для того, чтобы не останавливать систему водоочистки. После модернизации мощность сооружений увеличится до 400 тысяч кубометров в сутки.