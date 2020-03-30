РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Полицейские Подольска задержали местную жительницу, подозреваемую в краже серебряной цепочки с крестиком стоимостью 11 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 28-летнего жителя Саратовской области о том, что неизвестная около дома на улице Троицкой в деревне Коледино совершила кражу его серебряной цепочки с позолоченным крестиком. Общая сумма материального ущерба составила 11 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была задержана 43-летняя местная жительница. В отношении подозреваемой следователем Следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.