РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 мар. УК Подольска будут привлекать к дисциплинарной ответственности за нарушения правил обработки подъездов и отсутствие графиков уборки, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Глава Подольска Николай Пестов вместе с заместителями и руководителями структурных подразделений администрации округа на протяжении нескольких дней ежедневно контролировал работу управляющих компаний по уборке и дезобработке подъездов многоквартирных жилых домов.

«Спасибо тем жителям, кто сигнализирует нам и называет конкретные адреса, где работа ведется некачественно. Так, по результатам воскресных рейдов проверены еще 485 подъездов в 121 многоквартирном доме. Нарушения правил обработки, отсутствие графиков либо проведение обработки не всех элементов подтвердились в 62 подъездах 15 домов. Худшее качество проведения дезинфекции отмечено в домах, которые обслуживают «МУЖРП-5», МУП «ДЕЗ» и ООО «Август ЖКХ». К руководителям примем соответствующие меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения – сегодня нет времени для уговоров», – сказал Пестов.

В маршруты контрольных мероприятий включаются в первую очередь адреса, откуда поступают нарекания, в том числе через социальные сети. Для усиления общественного контроля в социальной сети «ВКонтакте» в официальном аккаунте администрации городского округа Подольск проходит опрос по качеству дезинфекции подъездов.

«Также прошу в комментариях в группе администрации округа писать адреса, по которым остаются проблемы – вместе мы добьемся, чтобы обработка подъездов полностью соответствовала требованиям, которые предъявляет нам сегодня напряженная ситуация с распространением опасной инфекции», – пояснил Пестов.