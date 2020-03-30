РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 мар. Для обеспечения безопасности жителей в период неблагоприятной эпидситуации офисы «Мособлгаза» в Люберцах изменили график работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках обеспечения безопасности жителей региона в сложившейся эпидемиологической ситуации офисы «Мособлгаза» обслуживания клиентов с 30 марта будут работать только для предоставления услуг по обслуживанию смарт-счетчиков. Офисы обслуживания клиентов филиала «Юго-Восток» с 28 марта по 4 апреля временно закрыты», – говорится в сообщении.

Услуги «Мособлгаза» можно получить дистанционно через личный кабинет клиента, в том числе оплатить за газ без комиссии.

Абоненты старше 60 лет могут получить услуги предприятия на дому, в том числе пополнить смарт-карты: для этого сформированы специальные бригады сотрудников. Заказать услугу можно по горячей линии: 8(800)200-24-09. Звонки принимаются в следующем графике: понедельник – четверг – 9:00-18:00, пятница – 9:00-16:45.