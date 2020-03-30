РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В понедельник в социальных сетях Красковского культурного центра Люберец разместили видеозапись мастер-класса по изобразительному искусству «Весенний пейзаж», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Подготовила мастер-класс Елизавета Мамонтова, член Союза художников Москвы, руководитель студий «Ты - мастер» и «Ты - художник» Красковского культурного центра. Для мастер-класса вам понадобятся: гуашь, кисти, бумага, влажные салфетки, вода. Видео доступно в соцсети «ВКонтакте» и Instagram-аккаунте», - говорится в сообщении.

Жители Люберец смогут присоединиться и поделиться своими работами в социальных сетях.