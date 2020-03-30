РИАМО (МЫТИЩИ) – 30 мар. Сотрудники ГИБДД городского округа Мытищи пресекут нарушения правил перевозки детей в ходе оперативно-профилактического мероприятия, сообщается на сайте администрации горокруга.

На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» в период с понедельника по 5 апреля проводится целенаправленное профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир – пешеход».

«Цель его – профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, пресечение нарушений правил перевозки детей, недопущение нарушений водителями требований ПДД РФ при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. В ходе мероприятия особое внимание сотрудники ГИБДД уделят соблюдению требований ПДД при перевозке детей в автотранспорте, а также соблюдение ПДД детьми-пешеходами», – говорится в сообщении.



Отдел ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» напоминает участникам дорожного движения, что перевозка детей в возрасте до 11 лет в транспортных средствах должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. За невыполнение водителями требований ПДД предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 3 тысяч рублей.

«Уважаемые пешеходы! Переходить проезжую часть необходимо по пешеходным переходам, оценив расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедившись, что переход будет безопасен», – добавляется в материале.