28 марта начались карантинные выходные, на время которых гражданам порекомендовали оставаться дома. Исчезли толпы туристов, фотографирующихся у достопримечательностей, опустели любимые пешеходные улицы, а на дорогах практически нет машин. Корреспондент РИАМО прогулялся по опустевшей Москве, чтобы увидеть, как изменился город с началом нерабочей недели.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
По обычно загруженной Кремлевской набережной изредка проезжают одинокие автомобили.
Исчезли привычные толпы туристов, кружащих возле Исторического музея.
Поражает пустотой и любимая москвичами и гостями столицы Красная площадь.
Место праздных зевак заняли компании сотрудников полиции.
Возле здания Государственной Думы можно увидеть только припаркованные машины сотрудников.
На Тверской улице сегодня встречаются лишь работники коммунальных служб.
Редкие прохожие вооружились масками и передвигаются короткими перебежками.
На Никольской непривычно тихо – нет ни неспешно гуляющих москвичей, ни уличных музыкантов. Только фотогеничные гирлянды покачиваются на ветру.
Городские проспекты поражают пустынностью – такого спокойного трафика город не видел давно.
Дороги свободны и на подъезде к деловому центру Москва-Сити.
Закрыт и обычно многолюдный ГУМ – не встретить любителей разглядывать яркие витрины, есть фирменное мороженое и делать эффектные фотокарточки.
Опущены манящие тенты кафе при гостинице «Националь» на Охотном ряду.
На станциях метро гулко разнятся эхом шаги и голоса немногочисленных пассажиров.
В вагонах поездов, где всегда яблоку негде упасть, ехать стоя точно не придется – теперь можно выбрать любое место.
Некому занимать обе стороны эскалатора.
Новый Арбат, который обычно кажется пульсирующей жилкой на теле Москвы, сейчас больше напоминает кадр из фантастического фильма.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии