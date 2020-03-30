РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Мусор и грязь на автобусной остановке в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи убрали после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Кучино написал на портал жалобу на грязный автобусный павильон вблизи железнодорожной станции Кучино на Центральной улице вблизи дома №39. Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«Региональное управление автомобильный дорог №7 (РУАД №7) рассмотрело данное обращение и сообщает, что работы по очистке указанного остановочного пункта выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал начальник РУАД №7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.