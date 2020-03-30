РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В подмосковном Подольске закрыли для посещения зоны отдыха и парки на время режима самоизоляции граждан, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске городские парки и зоны отдыха временно закрыты для посещения. Также закрыты все школьные стадионы и спортивные площадки», - говорится в сообщении.

С понедельника власти ввели в Московской области режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения нового коронавируса. Всем жителям следует не выходить из своих домов без веской причины. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью.

Также запрет не касается передвижения из дома на работу и обратно, если это необходимо, похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, салон связи, банк. Разрешается выносить мусор и выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.