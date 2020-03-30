РИАМО - 30 мар. Жителям Московской области рассказали, как уберечься от мошенников и не стать их жертвами во время самоизоляции, так, пенсионерам напомнили, что волонтеры приносят продукты только нуждающимся в этом людям, о дате прихода волонтера по телефону сообщит сотрудник соцзащиты, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Преступники активизируются во время паники и растерянности. Пожилых людей призвали исключить выходы из дома без острой на то необходимости.

«Не стоит поддаваться панике, но также не забывайте о мерах предосторожности. Помните, что нельзя открывать дверь посторонним людям, которые пришли к вам без предупреждения, даже если они представляются сотрудниками государственных органов или медицинскими работниками», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он напомнил, что большинство подмосковных пенсионеров есть в базе данных соцзащиты, поэтому выплаты за соблюдение режима самоизоляции начисляются автоматически. Никуда не нужно идти и никому не нужно предоставлять свои персональные данные и реквизиты банковского счета.

Кроме того, пенсионерам напоминают, что волонтеры приносят продукты только нуждающимся в этом людям. О дате прихода волонтера по телефону сообщит сотрудник соцзащиты.

Медицинские наборы, в которых будут маски, дезинфицирующие средства, также будут доставляться бесплатно по такой же схеме для многодетных семей, старшего поколения, одиноко проживающих жителей Подмосковья. Все волонтеры работают через администрацию муниципального образования.

Чтобы не стать жертвами мошенников, нужно доверять только официальным данным, обращаться к родным и близким за советами. Кроме того, не покупать товары и услуги, в описании которых гарантируют успешное лечение коронавируса. А также ни в коем случае не открывать дверь незнакомцам.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет действует до 14 апреля.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 МАРТА

- «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах.

Яндекс

- Воробьев призвал с пониманием относиться к работе полиции во время режима самоизоляции



- Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что ее открытие состоится 23 июля 2021 года.

- Московские волонтеры доставляют пожилым людям предметы первой необходимости. Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий.

- Дмитрий Медведев призвал серьезнее относиться к коронавирусу

Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка