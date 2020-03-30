РИАМО - 30 мар. Городские коммунальные службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в столице, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным синоптиков, сегодня в Московском регионе ожидаются сильный северный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду и мокрый снег. К вечеру температура опустится до минус 5 градусов, а в ночь на вторник продолжится снегопад, к утру может выпасть до 8 сантиметров снега», - сказал Бирюков.

Он отметил, что коммунальные службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности. К приему выпавшего снега готовы снегоуборочная техника, комплексные бригады, а также снегоплавильные пункты. Под особым контролем находятся наиболее опасные участки дорог: мосты, эстакады и низины, крутые спуски и подъемы, тоннели, площадки торможения перед остановками общественного транспорта, а также подходы к ним.

Бирюков также напомнил, что указом мэра Москвы Сергея Собянина с понедельника в городе введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей. Исключение составляют те, кто обязан ходить на работу, а также горожане, которым необходимо дойти до ближайшей аптеки и продуктового магазина, выгулять домашних животных, вынести мусор и обратиться за неотложной медицинской помощью.

Бирюков призвал москвичей быть внимательными, на улице обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.