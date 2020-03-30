РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Новый случай заболевания коронавирусом выявили в подмосковной Балашихе за минувшие сутки, всего в городском округе 4 заболевших, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье выявили семь случаев заболевания коронавирусом за сутки.

«По состоянию на 30 марта в Московской области зарегистрировали 119 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Десять человек выписали домой из стационаров. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме. Четыре случая заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Балашихе 29 марта составляло 3 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт.

Текстовая трансляция

30 МАРТА

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