РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Общественная палата Подольска попросила горожан проявить ответственность и остаться дома на время карантина, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Для каждого из нас, для каждой семьи наступили непростые времена. Вы знаете, что президентом нашей страны, правительством Российской Федерации, губернатором Московской области, главой городского округа Подольск предпринимаются беспрецедентные меры по локализации распространения коронавируса, минимизации наносимого вреда жизни и здоровью, спасению экономики. От лица Общественной палаты округа призываем вас проявить гражданскую сознательность и ответственность, оставайтесь дома и не покидайте дома без крайней необходимости, позаботьтесь о своих близких и родных», - говорится сообщении.

Общественная палата Подольска, объединяя на своей площадке активных и неравнодушных представителей гражданского общества, некоммерческих организаций и сообществ, оказывает и впредь готова оказывать посильную помощь для преодоления вызова времени каждому горожанину.

С понедельника власти ввели в Московской области режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения нового коронавируса. Всем жителям следует не выходить из своих домов без веской причины. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью.

Также запрет не касается передвижения из дома на работу и обратно, если это необходимо, похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, салон связи, банк. Разрешается выносить мусор и выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

Текстовая трансляция

30 МАРТА

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