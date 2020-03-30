РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» 31 марта передаст для Подольска резервный мусоровоз для смешанных отходов, говорится в сообщении пресс-службы регионального оператора.

«В период введения карантина по коронавирусу в Подмосковье региональный оператор по обращению с отходами работает в повышенном режиме готовности. Компания обеспечивает ежедневный вывоз отходов с контейнерных площадок городского округа Подольск. 31 марта ООО «МСК-НТ» передаст в ОМСУ городского округа Подольск резервный мусоровоз для смешанных отходов», - говорится в сообщении.

Также региональный оператор усилил работу по дезинфекции техники и контейнеров. Компанией проводится ежедневная мойка машин и санобработка рабочего места водителя. Контейнеры также моют специализированными дезинфицирующим раствором под давлением при помощи контейнеромоечной машины марки «Коммаш».

«В компании осуществляется постоянный мониторинг графика вывоза, проводится ежедневный контроль состояния здоровья экипажей, для оперативного реагирования создан дополнительный резерв спецтехники. Эти меры приняты для обеспечения бесперебойной работы в период карантина и профилактики распространения коронавирусной инфекции», - поясняется в материале.