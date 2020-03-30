РИАМО - 30 мар. Следователи задержали женщину 1982 года рождения на северо-востоке Москвы по подозрению в убийстве собственного отца, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 29 марта в квартире жилого дома, расположенного по Анадырскому проезду в Москве.

«Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, она нанесла своему отцу множественные удары ножом в область жизненно важных органов. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».