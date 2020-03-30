РИАМО - 30 мар. Прощание с писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым состоится в Центральной клинической больнице в Москве 2 апреля, сообщает РИА Новости.

«Похороны состоятся 2 апреля. Прощание пройдет в морге Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, дом 25. Начало в 11:00», - говорится в материале

После прощания Бондарев будет захоронен на Троекуровском либо на Новодевичьем кладбище.

Писатель умер 29 марта в возрасте 96 лет. Он был автором книг о войне «Батальоны просят огня» и «Горячий снег».