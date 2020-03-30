РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мар. В Щелкове сформировали график отключения горячей воды на 2020 год с поадресным перечнем домов, отключения начнутся 12 мая, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Первые отключения начнутся с 12 мая. Если житель не может найти адрес своего дома в представленном списке, ему необходимо обратиться в администрацию», - говорится в сообщении.

С полным графиком отключения горячей воды на территории городского округа Щелково можно ознакомиться на сайте администрации.