РИАМО – 30 мар. «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах, сообщается на сайте компании.

Самым эффективным способом борьбы с распространением коронавируса является самоизоляция.

«Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будничного, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это пять баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», - отмечается в материале.

Таким образом, 29 марта уровень самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составил 3,6 балла. При этом индекс растет каждую неделю, но, тем не менее все-равно еще остается низким.

«Желтый уровень самоизоляции в среднем за день фиксировался только в выходные и праздничный понедельник, 9 марта. Все рабочие дни пока красные», - добавляется в сообщении.

С 30 марта в Москве и Московской области ввели обязательный режим самоизоляции. Жителям региона вне зависимости от возраста запрещено покидать дома без острой необходимости.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 МАРТА

- «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах.

Яндекс

- Воробьев призвал с пониманием относиться к работе полиции во время режима самоизоляции



- Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что ее открытие состоится 23 июля 2021 года.

- Московские волонтеры доставляют пожилым людям предметы первой необходимости. Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий.

- Дмитрий Медведев призвал серьезнее относиться к коронавирусу

Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка