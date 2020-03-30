РИАМО - 30 мар. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника, который выстрелил из пневматического оружия в малолетнего мальчика, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следователи устанавливают подозреваемого, причастного к хулиганским действиям, в результате которых пострадал малолетний мальчик.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам проведенной проверки по информации из СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 213 УК РФ «Хулиганство», - сказала Иванова.

28 марта злоумышленник, находясь вблизи улицы Ташкентской в Москве, из хулиганских побуждений, выстрелил из пневматического оружия, в результате чего телесные повреждение получил малолетний мальчик.

Ребенка доставили в городскую больницу для обследования, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи допросили родственников потерпевшего мальчика, возможных очевидцев.

По делу назначили судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

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