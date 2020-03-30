РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В подмосковных Люберцах в круглосуточном режиме работают службы жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В рамках предупреждения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в городском округе Люберцы в круглосуточном режиме работают службы жилищно-коммунального хозяйства», - говорится в сообщении.

По вопросам водоснабжения, водоотведения необходимо позвонить по номеру 8(495)554-92-53 (диспетчер АО «Люберецкий Водоканал»); горячего водоснабжения, теплоснабжения - 8(495)554-90-35 (диспетчер АО «Люберецкая Теплосеть»); электроснабжения - 8(495)557-53-09 (диспетчер АО «Мособлэнерго»). Телефон горячей линии газовой службы АО «Мособлгаз»: 8(800)200-24-09 или 112; Горячая линия АО «Эколайн Воскресенск» по вопросам вывоза мусора с придомовой территории работает по номеру: 8(800)511-76-72.

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30 МАРТА

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Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

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