РИАМО - 30 мар. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что смерть писателя-фронтовика Юрия Бондарева – это большая потеря для культуры, сообщает Газета.ru.

«Талантливый и самобытный писатель, фронтовик, Юрий Васильевич создал немало замечательных произведений, полюбившихся нескольким поколениям читателей», - написал Медведев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что соболезнует родным, близким и коллегам писателя.

По его словам, Бондарев – это человек, который обладал твердыми принципами и мог отстаивать свою позицию. В этом Медведев убедился после личного общения с литератором.

Писатель умер 29 марта в возрасте 96 лет. Он был автором книг о войне «Батальоны просят огня» и «Горячий снег».