РИАМО - 30 мар. С 1 апреля в Москве и Подмосковье начнет теплеть, в конце этой недели в регионе ожидается до плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем (1 апреля – ред.) начнет сказываться влияние нового североатлантического циклона, центр которого будет находиться над акваторией Белого моря. В его передней части с юго-западным умеренным ветром до 10 метров в секунду начнет поступать теплый воздух», — отмечается в сообщении.

В дневные часы 1 апреля осадков в Московском регионе не ожидается, температура поднимется до плюс 2-4 градусов.

В ночь на 2 апреля столбики термометров покажут от минус 2 до 0 градусов в Москве и минус 4 градуса в Московской области. Днем 2 апреля будет солнечно, воздух в мегаполисе прогреется до плюс 4-6 градусов, в Подмосковье – до плюс 1-6 градусов. Осадков в регионе не прогнозируется, будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Третьего апреля а Московском регионе возможны небольшие осадки, ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем – плюс 3-8 градусов.