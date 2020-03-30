РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В лесах и общественных местах Подольска запретили разведение огня из-за введения особого противопожарного режима, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В соответствии с постановлением администрации городского округа Подольск на территории муниципалитета установлен особый противопожарный режим. Мероприятие организовано в связи с неблагополучной пожарной обстановкой, повышением пожарной опасности и в целях обеспечения защиты населения и лесов от пожаров на территории округа. Так, на основании постановления запрещается разведение любого вида огня, в том числе в мангалах, на территориях общего пользования и в лесных массивах», - говорится в сообщении.

Административной комиссией Подольска во взаимодействии с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Подольску Главного управления МЧС России по Московской области в округе будут проводиться рейдовые профилактические осмотры садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, товариществ собственников недвижимости по соблюдению мер пожарной безопасности, недопущению несанкционированного пала травы, свалок мусора.

Помимо этого, сотрудниками Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», УМВД России по городскому округу Подольск и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Подольску Главного управления МЧС России по Московской области будет организовано ежедневное патрулирование по маршрутам на территориях общего пользования и в лесных массивах.