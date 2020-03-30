РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Мусор с контейнерной площадки в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с площадки возле дома №4 по улице Пришвина длительное время не вывозили мусор.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение и сообщает: по указанному адресу по состоянию на 30 марта вывоз отходов осуществлен», - сообщил исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он отметил, что согласно графику вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться ежедневно, вывоз раздельно накопленных отходов - один раз в три дня.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - заключил Козлов.