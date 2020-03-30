РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В магазинах подмосковного Подольска приступили к нанесению разметки для соблюдения социальной дистанции покупателями, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» в объектах потребительского рынка городского округа Подольск начата работа по нанесению разметки для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра», - говорится в сообщении.

Коронавирус не способен перемещаться на большие расстояния и не циркулирует в воздухе — он есть только в капельках, которые человек выдыхает при кашле или чихании. Заражение даже от больного коронавирусом человека на расстоянии свыше 1,5-2 метров крайне маловероятно.

Всех жителей Подмосковья обязали соблюдать режим самоизоляции с целью борьбы с распространением коронавируса. Дом можно покидать для покупки товаров первой необходимости, продуктов, выгула домашних животных, выноса мусора. Кроме того, жители могут покинуть дом для получения экстренной медицинской помощи.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах.

Яндекс

- Воробьев призвал с пониманием относиться к работе полиции во время режима самоизоляции



- Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что ее открытие состоится 23 июля 2021 года.

- Московские волонтеры доставляют пожилым людям предметы первой необходимости. Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий.

- Дмитрий Медведев призвал серьезнее относиться к коронавирусу

Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

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- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка