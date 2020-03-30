РИАМО - 30 мар. Водителей призвали к внимательности из-за прогнозируемой гололедицы в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«На северо-западе в округах: Дмитровский, Талдомский, Волоколамский, Истра и Дубна — идет снег. На дорогах возможна гололедица в связи с резким перепадом температур», — отмечается в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям не выезжать на летней резине и соблюдать правила правила дорожного движения.

В понедельник после 18:00 в области ожидается обильный снегопад. Из-за гололедицы в Московском регионе до 18:00 31 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности.