Фитнес-клубы в Москве по распоряжению Роспотребнадзора закрыты с 21 марта из-за коронавируса, а с 30 марта в Московском регионе ввели всеобщую самоизоляцию и ограничили передвижения по улице, что лишило жителей возможности совершать пробежки и заниматься на площадках для воркаута. Обозреватель РИАМО нашла онлайн-платформы, где можно тренироваться в период карантина.

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Занятия по видеосвязи и Smart Fitness

Сеть X-Fit в России запустила бесплатные онлайн-тренировки по самым популярным программам, включая форматы запатентованной системы Smart Fitness. На официальном канале в YouTube можно позаниматься дома по программам Body&Mind, Atletica, X-Total PRO, Low Cor, Street Fight, Dance Mix, Pilates и Yoga. Тренировки доступны как в прямом эфире, так и в записи. Трансляция тренировок ведется из клуба X-Fit Парк Победы. Остальные московские клубы сети организуют собственные прямые эфиры в своих аккаунтах в Instagram.

«Сеть X-Fit предлагает безопасный формат тренировок, которые можно проводить даже в условиях временной остановки работы физкультурно-оздоровительных центров. Присоединиться к нашим эфирам могут не только жители Москвы, но и других городов – записи открыты для всех желающих на нашем канале YouTube», – уточняет директор по фитнесу сети X-Fit в России Ирина Троска.

Помимо запуска онлайн-платформы, X-Fit предлагает своим клиентам, карты которых сейчас «заморожены», другие форматы, в частности, персональные тренировки с помощью видеосвязи.

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Присед с гречкой и тренировки для детей

Сеть фитнес-клубов премиум-класса World Class с 25 марта начала бесплатные онлайн-трансляции тренировок на официальных страницах в Instagram и YouTube. До 29 марта трансляции велись из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, где площадка была организована с видом на море. Тренировки World Class с самого начала «одомашнили». Даже в силовых тренировках работать предлагалось с собственным телом, а в качестве утяжелителей тренеры в шутку предлагали использовать гречку или любые подручные средства. Для растяжки вместо резинок дома можно использовать полотенце. В программе тренировок: стретчинг, пилатес, йога, L.A.B, Make body, диско-тайм, функциональный тренинг, тренировки для подростков, школа спины, школа гибкости и другие. За расписанием можно следить на сайте. С 30 марта в расписание добавили уроки для детей.

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Спорт для беременных и пожилых

В связи с эпидемией бесплатный доступ к своим ресурсам предоставляют и онлайн-школы фитнеса. По словам гендиректора Школы идеального тела #SEKTA (sektaschool.ru) Евгении, с начала эпидемии они сделали упор на бесплатный контент, чтобы у людей, которые вынуждены проводить много времени дома, была возможность заниматься спортом и поддерживать свое здоровье. Таким образом, сегодня в открытом доступе есть видеотренировки для любых категорий (в том числе для мам и беременных женщин, пожилых людей), любого уровня сложности, а также марафоны, экспертные статьи и обзоры, научный портал. Кроме того, в школе подготовили памятку для людей старшего возраста с рекомендациями по питанию и физической активности.

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Live-тренировки от лучших фитнес-студий

Сервис Fitmost, который работает по принципу единого абонемента, в связи с коронавирусом превратился в агрегатор live-тренировок и запустил стриминг Fitmost Live. С 23 марта на сайте компании появилась возможность записаться на live-тренировку с преподавателями лучших фитнес-студий Москвы. Сейчас в списке пять студий, их число планируют увеличить до 50.

Уже доступны занятия по растяжке, йоге, функциональному тренингу. Скоро добавится фитнес-боксинг, танцы и медитации. Для некоторых тренировок пользователям понадобится базовый набор спортинвентаря: эспандеры (резинки для фитнеса), коврик, две гантели и утяжелители. Тренировки платные – от 990 рублей.

Кроме того, Fitmost запускает корпоративное направление для компаний, чтобы сотрудники могли коллективно заниматься спортом на «удаленке».

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Экспресс-тренировки от Nike Training

Одно из самых удобных приложений с тренировками для смартфона – бесплатное Nike Training от Nike. Пользователи хвалят его за отсутствие рекламы и навязывания покупок. Зарегистрироваться в приложении можно через Facebook, указав дату рождения. Тренировки можно выбирать, исходя из образа жизни, времени и физических возможностей. В программе: тренировки на ноги, руки, планка, базовая йога, отдых от офисной работы за 7 минут, 20-минутная силовая разминка и прочее.

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