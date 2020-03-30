РИАМО - 30 мар. Подмосковье продолжает закупать оборудование для борьбы с распространением коронавируса, в ряде городов региона открыли около 1,5 тысяч инфекционных коек, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Он подчеркнул, что сейчас важна координация МЧС, полиции и Росгвардии.

«Президент (России Владимир Путин - ред.) очень подробно и доходчиво объяснил, чем вызвана нерабочая неделя. Это совсем не праздники, людям нужно обязательно находиться дома. Сегодня передвижение возможно, но только в случае крайней необходимости. Мы все прекрасно понимаем, что по-другому нельзя», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе ведут активную работу, чтобы предотвратить распространение болезни, а также избежать тяжких последствий инфекции. Значительные ресурсы направили, чтобы в ряде городов открыть около 1,5 тысяч инфекционных коек.

«Продолжаем закупать оборудование, прежде всего, аппараты ИВЛ, а также костюмы и защитные средства для медицинского персонала», — заключил губернатор.

В Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех жителей. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, жителям разрешается покидать дома только для покупки товаров первой необходимости, продуктов, для поездки на работу и обратно, для получения медицинской помощи.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

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Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

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