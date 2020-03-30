РИАМО - 30 мар. МегаФон предоставит абонентам старше 65 лет возможность продолжать пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности, говорится в сообщении пресс-службы мобильного оператора.

«Возможность продолжать пользоваться связью особенно актуальна для тех, кто в текущих условиях вынужден соблюдать домашний режим. Достаточно позвонить в call-центр МегаФона. Сотрудник подберет одну из бесплатных услуг, которая позволит оставаться на связи. В том числе, он сможет зачислить на счет абонента любую сумму до 3 тысяч рублей, погасить которую можно будет позже и без комиссии», — говорится в сообщении.

Предложение доступно абонентам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Все абоненты МегаФона даже при отрицательном балансе могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных.

В текущей ситуации абонентам важно получать всю необходимую актуальную информацию, поэтому МегаФон сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на такие номера.

В список включены номера посольств и консульств России в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также горячие линии Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы «Здоровая Россия». Со списком номеров можно ознакомиться на странице http://www.megafon.ru/go/helpline.