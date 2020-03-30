РИАМО - 30 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей с пониманием относиться к работе сотрудников полиции во время действия режима самоизоляции, также губернатор поблагодарил правоохранителей за поддержание порядка в текущих условиях, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов Московской области. Губернатор подчеркнул, что патрульные службы в Подмосковье начали оповещать жителей о введенном режиме самоизоляции.
«Я прошу спокойно и с пониманием реагировать на работу сотрудников полиции. Они в максимально корректной форме стараются довести информацию о недопустимости скопления людей», — сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что полиция делает очень сложную и важную работу.
«Я хочу поблагодарить весь личный состав. Росгвардия тоже подключается для того, чтобы все было под контролем, не было хаоса, беспорядков», — отметил Воробьев.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых жителей подмосковных городов по громкой связи оповещали о введении комендантского часа. В Подмосковье комендантский час не вводился, сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
В Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех граждан в рамках борьбы с распространением коронавируса. Жители могут покидать свои дома, чтобы поехать на работу, сходить в продуктовый магазин, выгулять домашних животных, для получения медицинской помощи.
При этом въезд в регион и выезд из него не запретили.
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Текстовая трансляция
30 МАРТА
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