РИАМО - 30 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей с пониманием относиться к работе сотрудников полиции во время действия режима самоизоляции, также губернатор поблагодарил правоохранителей за поддержание порядка в текущих условиях, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов Московской области. Губернатор подчеркнул, что патрульные службы в Подмосковье начали оповещать жителей о введенном режиме самоизоляции.

«Я прошу спокойно и с пониманием реагировать на работу сотрудников полиции. Они в максимально корректной форме стараются довести информацию о недопустимости скопления людей», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что полиция делает очень сложную и важную работу.

«Я хочу поблагодарить весь личный состав. Росгвардия тоже подключается для того, чтобы все было под контролем, не было хаоса, беспорядков», — отметил Воробьев.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых жителей подмосковных городов по громкой связи оповещали о введении комендантского часа. В Подмосковье комендантский час не вводился, сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

В Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех граждан в рамках борьбы с распространением коронавируса. Жители могут покидать свои дома, чтобы поехать на работу, сходить в продуктовый магазин, выгулять домашних животных, для получения медицинской помощи.

При этом въезд в регион и выезд из него не запретили.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах.

Яндекс

- Воробьев призвал с пониманием относиться к работе полиции во время режима самоизоляции



- Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что ее открытие состоится 23 июля 2021 года.

- Московские волонтеры доставляют пожилым людям предметы первой необходимости. Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий.

- Дмитрий Медведев призвал серьезнее относиться к коронавирусу

Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

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- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

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- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка