РИАМО - 30 мар. Столичные волонтеры в рамках всероссийской акции #МыВместе доставляют пожилым и маломобильным людях, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости, не заходя в квартиры, сообщила РИАМО куратор территориальных менеджеров проекта #МыВместе Наталья Сорокина.

«Прежде чем начать звонить в дверь заявителю, каждый волонтер обрабатывает руки антисептиком, одевает перчатки, маску, звонит территориальному менеджеру, сообщает, что он готов передать заказ, и после этого звонит в дверь. Ему открывает пожилой человек. На расстоянии вытянутой руки волонтер передает ему пакет», - сказала Сорокина.

Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий. Для этого нужно подать онлайн-заявку на сайте МыВместе.Мосволонтер.ру. Получить подтверждение регистрации на электронную почту и дистанционное обучение. Далее с добровольцем связывается координатор штаба акции и уточняет, в каком округе ему удобнее оказывать помощь. Также волонтеру назначат дату, время и место инструктажа. На очной встрече в штабе у добровольца проверяют состояние здоровья, проводят обучение по механизму оказания помощи и правилам безопасности.

Единственное условие: доброволец не должен был посещать заграницу в период карантина, не должен сам находиться на карантине или входить в категорию лиц, которым и оказывается помощь.

«В момент, когда заявка поступает в колл-центр, по ней связывает оператор округа, уточняет все детали заявки. Например, какая именно нужна мука, сколько килограммов, какой марки, если это принципиально, до какой цены пожилой человек готов приобрести тот или иной товар. Соответственно, оператор округа, после детальной проработки заявки, отправляет ее территориальному менеджеру, который непосредственно в своем округе и взаимодействует с волонтерами», - отметила Сорокина.

После проработки заявки, оператор округа направляет ее территориальному менеджеру, который и находит волонтера непосредственно в своем округе. Для волонтера проводят инструктаж по технике безопасности, снабжают индивидуальными средствами защиты, обговаривают, на какой стадии, в какое время он должен отчитаться территориальному менеджеру, что заявка выполняется.

После того, как волонтер сформировал корзину, он отправляет ее фотографию территориальному менеджеру. После покупки волонтер отправляет фото чека и отправляется непосредственно уже по адресу заявки.

Когда заявитель забирает покупки, он подписывает заявку, что не имеет никаких претензий и возвращает за них деньги. Стоит отметить, что волонтер выполняет покупки за свой счет, а точнее за те средства, что выделяет ему организация.

После этого волонтер фотографирует подписанную заявку и отправляет ее территориальному менеджеру. И только теперь заявка считается закрытой.

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