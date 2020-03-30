С этого понедельника карантин усиливается: теперь жители Московского региона могут выйти из квартиры только для того, чтобы пойти в магазин, выгулять собаку и вынести мусор. Передвижение по городу не ограничено и для тех, кто получает медицинскую помощь или вынужден ходить на работу. Корреспондент РИАМО поехала в центр столицы, чтобы посмотреть, как город соблюдает новый режим.

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Площадь трех вокзалов

Сегодня я направляюсь в одну из самых оживленных точек на карте Москвы: площадь трех вокзалов. По пути на стацию «Каланчевская» я заметила, что в МЦД-2 гораздо меньше людей, чем в обычные пиковые часы. Хотя сейчас уже 8:20. Теперь можно спокойно найти свободное место и даже установить с людьми в вагоне заявленную в постановлении мэра дистанцию – полтора или два метра.

Выйдя к вокзалам, я вижу, что люди все-таки есть, и их для режима строгой самоизоляции немало. На дороге – множество такси. В обычные рабочие дни в час пик здесь много народа и непрекращающаяся суета около билетных касс и точек с едой и кофе. Неудивительно – здесь встречаются три железнодорожных направления страны, по соседству – станция МЦД-2 и станция метро «Комсомольская», куда стекаются люди с вокзалов и электричек.

Я иду на Ленинградский вокзал, чтобы посмотреть, как он работает сейчас. На входе обращаю внимание, что охраны сильно прибавилось: практически через каждые десять метров территории вокзала стоит охранник в маске. Я решаю поинтересоваться, как им работается в таких сложных условиях. Они оптимистичны и кратки: «Пока все хорошо».

Пассажиров, ожидающих поезда, немного. Среди людей нахожу женщину в полном карантинном наряде – в маске и перчатках. Выяснилось, что сейчас она возвращается к родственникам в Петербург.

«Решила ехать сегодня, узнав о том, что надо теперь сидеть дома. Пока едут поезда, это еще возможно», – рассказывает женщина.

Подземная столовая на вокзале закрыта, как и остальные заведения. Один из популярных фастфудов рядом с вокзалом работает навынос. Сотрудник на кассе обслуживает людей не только в маске и в перчатках, но и в фартуке, который закрывает одежду. Около окошка с кассой уже появилась специальная разметка, призывающая стоять в двух метрах друг от друга. Люди послушно становятся в небольшую очередь.

Сотрудница фастфуда рассказала, что пока они не ощущают дефицит заказов. Люди охотно продолжают покупать еду и напитки. Сейчас не выйти на работу она не может, но ощущает тревогу.

«Но с другой стороны, умереть можно от чего угодно. От судьбы не уйдешь!» – философски замечает она. В современных условиях многие становятся фаталистами.

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Метро и пустой центр

В метро, так же как и на вокзале, усилили меры безопасности: сотрудников полиции в два раза больше обычного. Практически все в масках, даже те, кто раздает бесплатные газеты. У турникетов и в вестибюле довольно людно, но температуру не измеряют и никого не останавливают.

Я специально направляюсь на «Комсомольскую» Кольцевой линии, так как там традиционно больше народа и станция загружена в час пик. Сейчас люди на станции есть, но такое ощущение, что это вечер воскресенья. Нет привычной спешки и напряжения. А на Сокольнической линии совсем пусто. В вагоне метро такая же ситуация, как в МЦД – между людьми соблюдена нужная дистанция. И свободных мест – хоть отбавляй.

Доезжаю до «Охотного ряда» и поднимаюсь на Моховую улицу. Именно в центре появляется ощущение тревожности, так как здесь совсем нет людей. Я прохожу мимо закрытых ресторанов «Националя», смотрю на улицу и понимаю, что вокруг – ни души. Ощущения не из приятных: я словно попала в съемки фильма про апокалипсис. Но вместе с тем становится невероятно интересно, каково это – хоть раз в жизни побродить по огромному городу в одиночестве. Вместе с тревогой – ощущение незабываемого исторического момента.

Теперь мой путь лежит в самое сердце столицы – Александровский сад и Красную площадь. На Красной площади закрыли храмы, хотя в субботу они еще работали. Сейчас через колонки доносятся звуки службы. Звуки церковного хора и совсем пустая Красная площадь заставляют задуматься о высоком.

В Александровском саду огородили фонтан и часть территории. За пять минут в парке я встречаю сотрудников коммунальных служб и милиции. Около Вечного огня замечаю женщину, которая идет довольно быстро. Это шаг жителя столицы, спешащего на работу.

Она мне так и говорит: «Я не на самоизоляции, так как госслужащий и обязана быть на работе». Я спрашиваю, а изменился ли график или условия работы в сегодняшних реалиях. Женщина отвечает мне, что теперь нельзя выйти пообедать, спасает только доставка. А график остался прежним – с 9 до 18.

Ее слова о доставке я вспомню, когда буду идти к Тверской через Никитский переулок. Там мое внимание привлек курьер, который привез пиццу к зданию департамента строительства.

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Банки и бизнес-центры

Я продолжаю свой путь по Тверской: мое внимание привлекает офис Сбербанка, где в фойе работают только пока только банкоматы. В пустом офисе делают уборку. «Кажется, банки должны работать сейчас», – припоминаю я. Но пока еще нет 10 часов, а здесь отделение работает с 10:00 до 19:30.

Более крупное отделение Сбербанка на Тверской, 22, работает в 12-часовом режиме: с 9 до 21. Все сотрудники отделения в масках. Я спрашиваю, как изменится их график в связи с новым режимом. Мне рассказывают, что если сегодня будет мало людей, то банк переведут на график работы субботы – с 10 до 19. Все банковские переводы и операции задерживаться не будут.

На 904-м автобусе я решаю проехаться от отделения Сбербанка до Белорусского вокзала. Салон практически пустой. Мое внимание сразу же привлекают надписи на табло в автобусах: «Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра от окружающих», «Оставайтесь дома» и «Надо проявить ответственность».

На соседнем сидении сидит женщина, которой я говорю: «Как думаете, между нами есть полтора метра?». Она смеется и отвечает на мой вопрос о том, почему не дома: «Я бы с удовольствием сидела бы дома, но работаю в управляющей компании. Все равно надо на работу ходить». Она вместе со мной выходит на Белорусской. Я двигаюсь по Тверской-Ямской в поисках бизнес-центра.

Стеклянная громадина с множеством кафе внизу кажется безжизненной. Чтобы попасть внутрь, надо позвонить по указанному номеру у закрытого лифта. Вместе со мной курьер, и он звонит по телефону. К нам выходит охранник в маске и принимает документы. А я спрашиваю, можно ли сейчас входить внутрь. Мне отвечают: «Сейчас все закрыто, принимаем только документы и посылки».

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Спецпропуска

Я возвращаюсь к «Белорусской», где хочу задать сотрудникам полиции главный вопрос, – что им известно о спецпропусках для жителей столицы на время режима усиленной самоизоляции. Сотрудники у метро говорят, что про спецпропуска еще ничего не известно. Руководство пока не давало никаких распоряжений. Эту же информацию подтверждают сотрудники внутри станции.

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