РИАМО - 30 мар. Столичная полиция предъявила обвинение в хищении денег двум сотрудникам аппарата ЛДПР, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В августе 2018 года <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР. Впоследствии обвинения в совершении преступления предъявлены двоим сотрудникам аппарата ЛДПР», — говорится в сообщении.

По делу допросили более 20 свидетелей. Также проведены обыски, выемки, направлены отдельные поручения в регионы, истребованы выписки движения денежных средств по счетам, произведены две судебно-бухгалтерские экспертизы.

Обвиняемые на протяжении всего периода расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном Владимира Жириновского – депутатом Госдумы Игорем Лебедевым, так как, с их слов, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию.

До октября 2019 года Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми. В период с ноября 2019 года по январь 2020 года по уголовному делу были выполнены требования статей 215-217 УПК РФ.

В январе 2020 года уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в прокуратуру ЦАО Москвы, но его вернули из-за пробелов в расследовании, а также ввиду необходимости проведения еще одной судебно-бухгалтерской экспертизы.

По решению заместителя прокурора ЦАО 3 марта 2020 года дело изъято из производства следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и передано в СУ по ЦАО ГСУ СК России по Москве для дальнейшего расследования.