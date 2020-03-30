РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Жители подмосковного Красногорска могут оставлять обращения в Федеральную службу судебных приставов в специальных ящиках для корреспонденции, говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по Московской области.

«В связи с временным прекращением личного приема граждан, в каждом структурном подразделении управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции», - говорится в сообщении.

В Красногорске такие ящики установили по адресам: улица Речная, дом №8 - управление ФССП по Московской области; и улица Школьная, дом №6 - Красногорский отдел службы судебных приставов.

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефону дежурной части управления: 8 (495) 580-59-61.

«Вся наша работа направлена на защиту законных прав граждан, для их удобства и блага», - подчеркнул главный судебный пристав Подмосковья Николай Коновалов.