РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Аукцион на строительство детского сада на 80 мест на улице Твардовского, дом 26 в Балашихе объявили в рамках государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 80 мест», расположенный на улице Твардовского, вблизи дома 26», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что завершение работ и ввод в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Согласно проекту, в здании разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, физкультурный и актовый залы, медицинские кабинеты и пищеблок. Прилегающую территорию благоустроят, здесь установят теневые навесы для групп, детские игровые комплексы, появится и своя спортивная площадка.