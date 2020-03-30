РИАМО - 30 мар. Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова (МГМСУ) Олег Янушевич рассказал о готовности студентов помогать врачам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

«Во все времена волонтерство, как мы его сейчас называем, оно всегда приветствовалось. По большому счету студенты-медики шли в эту специальность для того, чтобы помогать другим людям», – сказал Янушевич.

Ректор рассказал, что привлечение студентов в помощь врачам должно осуществляться на добровольных началах.

«Привлечение возможно только с согласия самих студентов. Никакого приказного порядка здесь быть не может. Студенты-третьекурсники могут быть привлечены в качестве среднего медицинского персонала. До третьего курса – как санитары. Студенты старших курсов — помогать врачам в больничных палатах. Перед этим все они должны пройти инструктаж и обучение», —добавил Янушевич.

По словам Янушевича, руководство вуза планирует поощрять студентов-волонтеров.

«Мы предусмотрим возможность поощрения волонтерства. Как мы сделаем это – я еще не готов сказать, но мы обязательно это продумаем», – заключил ректор.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что Минздрав будет привлекать студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с Covid-19.

Вспышка новой коронавирусной инфекции (Covid-19) произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зарегистрировано более 732 тысяч заболевших коронавирусом. В РФ подтверждено 1836 случаев заражения. В Москве выявлено 1226 случаев заболевания, в Подмосковье – 119. Выздоровело в России 66 человек.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

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- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

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- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

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