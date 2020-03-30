РИАМО - 30 мар. В районе подмосковных Волоколамска и Клина пошел снег, но обильные осадки ожидаются в столичном регионе после 18:00, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Московской области снег наблюдается на северо-западе региона — это в районе Волоколамска и Клина. На 13:00 в Москве нигде снег не зафиксирован, на 14:00 данные еще не поступили», — сказала Позднякова.

Она отметила, что на данный момент в столице могут появляться небольшие снежинки, но основная масса снега ожидается после шести часов вечера.

В Московском регионе в понедельник будет облачно, пойдет снег, который будет сопровождаться метелью, возможна гололедица. Ветер будет дуть с порывами до 12-17 метров в секунду.

На территории Подмосковья и Москвы до 1 апреля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, до 31 марта — из-за гололедицы.

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