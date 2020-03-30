РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. За минувшую неделю с незаконных свалок Люберец вывезли более 43 кубометров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке было задействовано 97 единиц спецтехники и 995 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 43 кубометров мусора», – сказал Орлов.

По его словам, продолжаются работы по ямочному ремонту во дворах.

«За прошедший период устранено 182 ямы. В ежедневном режиме проводится работы по дезинфекции детских и игровых площадок хлорсодержащими веществами. Со вчерашнего дня закрыты все детские и игровые площадки в 100% объеме. В округе их 679 штук», - завершил он.