РИАМО - 30 мар. Волонтерам, которые помогают пожилым и маломобильным жителям столицы в самоизоляции, выдали специальные бейджи на случай ужесточения карантина в городе, сообщил в понедельник журналистам директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

«Мы сегодня подготовили соответствующие бейджи, на которых есть подпись нашего руководителя с печатью ГБУ «Мосволонтер». На нем написано, что обладатель данного бейджа оказывает помощь пожилым и маломобильным людям, и может передвигаться по Москве с 8 утра до 10 вчера», — сказал Покровский.

По его словам, такой большой промежуток времени нужен для того, чтобы волонтеры успевали добраться до штаба, который находится на Тверской улице, прослушали инструктаж и получили все необходимое. Также они обязаны успеть выполнить заявки и вернуться домой.

Глава центра подчеркнул, что чаще всего заявители находятся далеко друг от друга, поэтому выполнение всех заявок может занять не один час.

Покровский отметил, что не всем волонтерам удобно добираться до штаба в центре, так как все живут в разных частях города.

«Сейчас мы готовимся и запускаем штабы по административным округам, потому что, конечно, не всем волонтерам удобно приезжать в центр на Тверскую, 9. <...> У нас будет больше волонтеров, которым удобно добираться (до местных штабов - ред.)», — отметил он.

Волонтеры справляются с числом заявок, несмотря на ряд неудобств, резюмировал Покровский.

В Москве за сутки подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе зарегистрировано 1226 случаев заболевания. Жители Московского региона независимо от возраста обязаны оставаться в своих квартирах. В России всего зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса.

Текстовая трансляция

30 МАРТА

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- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

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- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

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