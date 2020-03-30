РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Управляющей компании Подольска указали устранить нарушения в проведении дезинфекции по 5 адресам микрорайона Климовск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Свыше 130 тысяч подъездов многоквартирных домов в Московской области ежедневно дезинфицируют, обрабатываются панели домофонов, дверные и оконные ручки, лифтовые кабины, лестничные перила и вентиляционные решетки.

«В понедельник, 30 марта, сотрудниками территориального управления Климовска была проведена работа по проверке поступивших за субботу и воскресенье обращений по вопросу отсутствия дезинфекции в подъездах по 5 адресам. Факты, указанные в обращениях, подтвердились, управляющей организации направлена информация для принятия мер оперативного реагирования», - говорится в сообщении.

В частности, дома проверялись по улицам Заводская, Мичурина, проспект 50 лет Октября, Победы и Ленина.

По рекомендации Роспотребнадзора подъезды дезинфицируются специальными средствами, содержащими хлор или спирт. Обрабатываются панели домофонов и кодовых замков, входные группы, холлы первых этажей, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки, стены, лестничные перила и вентиляционные решетки».

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

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