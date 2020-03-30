РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Новая поликлиника в городском округе Мытищи на пересечении улицы Воровского и Олимпийского проспекта получила разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Завершено строительство комплексного поликлинического учреждения в городском округе Мытищи на пересечении улицы Воровского и Олимпийского проспекта. Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

«На площади свыше 11 тысяч квадратных метров разместились поликлинические отделения для взрослых и детей на 260 посещений каждое, отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения. Поликлиника построена с учетом современных стандартов медицинского обслуживания пациентов», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В рамках проекта также проведены работы по благоустройству территории, объект оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения. Строительство велось в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и профинансировано из средств бюджета.