РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе процент сбора за услуги ЖКХ составил 97,5%, сообщила в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя МособлЕИРЦ в городском округе Люберцы Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ в Люберцах на 26 марта составил 97,5%. В связи с распространением инфекции пока наша работа прекращена, офисы закрыты, некоторые менеджеры работают удаленно», - сказала Мотыль.

По словам главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, менеджеры все должны работать удалено.

«Кому-то показалось, что уход на выходные до 5 апреля - это некий праздник, но это совершенно другая история. Все властные структуры, все структуры, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности населения работают. Если нет возможности работать в офисах, обязаны работать удаленно», - сказал глава.