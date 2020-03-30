РИАМО - 30 мар. Сожительница в соре ранила мужчину в грудь в ходе распития спиртных напитков в квартире в Электростали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«28 марта 2020 года в 19:30 в городе Электросталь, по улице Маяковского, из квартиры бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован гражданин 1987 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Сожительница 1980 года рождения задержана, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого время здоровью».