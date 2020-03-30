РИАМО - 30 мар. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию с коронавирусом реальной угрозой цивилизации, сообщает kp.ru.

«Сейчас многим может показаться, что происходящее - это какая-то игра, кино наподобие голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — написал Медведев в своем Twitter.

Политик призвал россиян соблюдать режим самоизоляции, потому что человеческая жизнь превыше экономики. Нерабочая неделя – это не каникулы, в это время нельзя покидать квартиры.

По словам Медведева, Россия уже сталкивалась с кризисами и восстанавливала после них свою экономику. Поэтому он уверен, что страна достойно справится и с текущей ситуацией.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 730 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1836 случаев. В понедельник согласно указу президента РФ Владимира Путина вся страна ушла на недельные «коронавирусные» каникулы .

В Московском регионе из-за коронавируса действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только для выгула собак, посещения врача, похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка