РИАМО - 30 мар. Помогать пожилым и маломобильным жителям Москвы, находящимся в самоизоляции, вызвались свыше 700 человек, сообщил в понедельник журналистам директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

«На данный момент у нас более 700 заявок от волонтеров в Москве, которые готовы помогать в реализации акции «МыВместе». 450 человек уже подтвердили свое участие, уже сегодня выполняют заявки. Также в это число входят те, кто сегодня-завтра будут приходить на инструктаж и включаться в реализацию акции», — сказал Покровский.

По его словам, заявки поступают ежедневно. Сотрудники колл-центра обрабатывают их и запускают в работу. В день приходит нескольких сотен заявок от людей, которые нуждаются в помощи. Больше всего заявок приходится на Центральный административный округ.

С утра волонтеры приезжают в штаб, который находится на Тверской улице. На входе у них измеряют температуру, выдают маски и предлагают продезинфицировать руки.

В штабе проводится инструктаж, выдают средства индивидуальной защиты: перчатки, антисептик, маску, также выдают заявку. Один волонтер, как правило, получает две-три заявки на оказание помощи, получает деньги и отправляется выполнять заявки.

За сутки в Москве диагностировали 212 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них — 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет. Еще 58 человек — от 40 до 65 лет, старше 65 лет — 35 человек. По последним данным, всего в городе зарегистрировано 1226 случаев заболевания.

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30 МАРТА

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