РИАМО - 30 мар. «Мострансавто» продолжает набор водителей автобусов на работу, несмотря на временное снижение пассажиропотока, говорится в сообщении пресс-службы транспортного предприятия.

Пассажиропоток на общественном транспорте между Москвой и Подмосковьем сократился на 76% в связи с Covid-19, а в автобусах Московской области число пассажиров сократилось на 74% по сравнению с началом марта. Водителей принимают на службу, несмотря на переход многих сотрудников на удаленную работу и приостановление действия проездных для некоторых категорий пассажиров. Также этот процесс идет, несмотря на снижение пассажиропотока в связи с переходом школьников и студентов на дистанционное обучение.

«В начале марта на территории МАП № 1 города Люберцы открылся проектный офис по набору водителей. Теперь прием сотрудников на работу проходит в ускоренном режиме – за один день. Новая схема работы показала отличные результаты, около 100 водителей уже присоединились к команде предприятия», – говорится в сообщении.

Данный формат рекрутинга новый для «Мострансавто». В будущем подобную схему массового подбора сотрудников могут внедрить и в других филиалах предприятия. Желающие могут оставить свою заявку по номеру телефона: 8 (495)419-17-95 либо направить свой запрос на почту: rabota@gupmta.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка